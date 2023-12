Everton Ribeiro tem contrato com o Flamengo até o fim de 2023 - Thais Magalhães/CBF

Publicado 21/12/2023 13:44

O meia Everton Ribeiro tem seu futuro indefinido com o Flamengo para 2024 e, com isso, equipes do Brasil observam a situação do meia. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o Cruzeiro tem interesse na contratação do jogador, de 34 anos, e aguarda o desfecho da novela entre ele e o clube da Gávea.

O clube de Minas Gerais entrou em contato com o Flamengo e avisou ao clube que planeja buscar a contratação de Everton Ribeiro caso ele realmente saia. O Rubro-Negro terá uma reunião com o jogador nesta quinta (21) e a situação sobre a possível renovação do contrato do meia, que acaba no final do ano, pode ter sua definição nesse encontro.

Essa seria a segunda passagem de Everton Ribeiro pelo Cruzeiro, onde foi um dos principais destaques da equipe bicampeã brasileira em 2013 e 2014. Após seu bom desempenho na Raposa, o meia foi vendido ao Al-Ahli, dos Emirados Árabes Unidos, e, três anos depois, foi negociado com o Flamengo, onde também fez história.

Everton Ribeiro tem 391 jogos com a camisa do Flamengo nas sete temporadas onde atuou no clube, com 45 gols, 61 assistências e 11 taças levantadas: três Campeonatos Cariocas (2019, 2020 e 2021), dois Campeonatos Brasileiros (2019 e 2020), duas Libertadores (2019 e 2022), duas Supercopas do Brasil (2020 e 2021), uma Recopa Sul-Americana (2020) e uma Copa do Brasil (2022)