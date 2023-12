Gabigol marcou 20 gols pelo Flamengo em 2023 - André Fabiano / Estadão Conteúdo

Publicado 21/12/2023 16:14

Rio - O Corinthians não medirá esforços para ter Gabigol como reforço em 2024. De acordo com o portal "UOL", o time paulista agendou uma reunião presencial com o atacante do Flamengo para tentar seduzi-lo.

O encontro entre Gabigol e a diretoria do Corinthians deve acontecer logo após o Natal. O time paulista disse que irá atrás do jogador onde ele estiver e, por isso, ele não precisará interromper suas férias.

Gabigol é o principal alvo do Corinthians na janela de transferências. O Timão quer contar com novos patrocinadores e a parceria com um investidor do ramo do transporte em Porto Alegre para conseguir bancar o jogador.