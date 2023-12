Matias Vinã, alvo do Flamengo, teve passagem de destaque pelo Palmeiras - AFP

Publicado 21/12/2023 17:37

Rio - O Flamengo terá um trunfo na negociação por Matias Viña, principal alvo para substituir Filipe Luís na lateral esquerda do Flamengo. Segundo o site "ge", a Roma, dona dos direitos econômicos do uruguaio e que o emprestou ao Sassuolo, quer vendê-lo para cumprir um acordo de compensação que fez com a Uefa em 2022.

A Roma recebeu uma punição da Uefa por descumprir regras de Fair Play Financeiro. Por isso,, teve que assinar acordo onde se comprometia a ter gastos mais modestos nas duas temporadas seguintes. Por isso, o time italiano foi quem menos investiu para a disputa do campeonato nacional em 2023/2024.

Na última janela, a Roma conseguiu arrecadar 30 milhões de euros com venda de jogadores. Agora, é preciso manter o plano financeiro.

"Há dois parâmetros fundamentais que temos de respeitar para o FFP (Fair Play Financeiro). Uma delas é que em um período de dois anos (contados a partir de 2022) só podemos gastar 70% do nosso faturamento. E depois há uma ferramenta chamada Transfer Balance, que monitoriza a inclusão de jogadores na nossa lista da UEFA", disse o diretor geral de futebol da Roma, Tiago Pinto, em setembro.