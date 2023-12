Gabigol em treinamento pelo Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 21/12/2023 18:45 | Atualizado 21/12/2023 18:54

Rio - Apesar do desejo , o Corinthians não deverá tirar Gabigol do Flamengo. Ao site "ge", o VP de futebol do Rubro-Negro, Marcos Braz, avisou que o atacante não está à venda e destacou que o clube conta com ele para 2024. Braz também disse estar tranquilo em relação à situação do jogador.

"Gabigol não está à venda, a gente conta com ele no ano que vem. Gabigol tem um ano de contrato, é um ativo do Flamengo, é um ídolo do Flamengo. É um dos jogadores mais importantes da história do Flamengo e dos que mais ganhou títulos pelo clube", disse Braz.

"O jogador interessa ao Flamengo, interessa que ele esteja dentro do plantel do Flamengo. Se tem alguém conversando ou não, isso não me importa. O jogador tem uma multa rescisória grande. Flamengo tem que ser chamado na mesa para qualquer posicionamento. Estamos muito tranquilos em relação ao Gabriel. Temos o interesse de que ele continue", completou.

Em entrevista ao "Seleção Sportv", na última quarta-feira, o presidente eleito do Corinthians, Augusto Melo, havia dito que procuraria o Flamengo para conversar sobre Gabigol . Já o futuro diretor de futebol do Timão, Rubens Gomes, o Rubão, contou à Rádio Bandeirantes que já havia procurado o Rubro-Negro.

Gabigol é um dos maiores ídolos da história do Flamengo. Com o manto, ele conquistou Libertadores (2), Campeonato Brasileiro, Supercopa do Brasil (2), Recopa Sul-Americana e o Campeonato Estadual (3). Ele tem contrato com o Fla válido até o fim de 2024.