Augusto Melo é o presidente eleito do Corinthians - Foto: José Manoel Idalgo/Ag. Corinthians

Publicado 21/12/2023 21:43

São Paulo - O Corinthians terá uma reunião nesta sexta-feira, 22, em São Paulo, com o vice de futebol do Flamengo, Marcos Braz, por Gabigol. A informação foi confirmada pelo presidente eleito do clube paulista, Augusto Melo, ao programa "ESPN FC".

"Acho que essas coisas tem que ser pessoalmente, olho no olho. Está caminhando para ser amanhã (sexta), nós com o Braz, para que a gente possa olhar no olho. Futebol é assim, o não nós temos. Temos que partir agora para o sim. Gabigol nos interessa. O Corinthians está sempre atrás dos melhores jogadores", contou.

Augusto Melo também destacou que trabalha com a ética e que nunca atravessará negociações. Nesse sentido, ele revelou que já conversou com o presidente do Fla, Rodolfo Landim, e o VP de futebol, Marcos Braz, e destacou que busca o aval para conversar com Gabigol.

"Há um interesse, sim. O Gabigol, como eu sempre brinquei na minha cara, tem a nossa cara, as nossas características, personalidade, goleador, por onde passou foi artilheiro. Existe, sim, uma intenção nossa. O que mostra dessa nova diretoria é ética, tenho meu caráter acima de tudo, a ética acima de tudo. Quero conduzir o Corinthians, acima de tudo, com ética, com profissionalismo", disse Augusto Melo.

"Vou sempre falar com o presidente, nunca vou atravessar nenhum tipo de negociação. Liguei, sim, falei com o Landim, falei com o Braz, gostaria de uma reunião e ver se há alguma possibilidade da gente poder conversar com o atleta. Assim que nos autorizar, vamos falar com o atleta. Tenho interesse, sim, acho o Gabigol um grande jogador e que tem a cara do Corinthians", completou.