Estádio Amigão, em Campina GrandeDivulgação/Estádio Amigão

Publicado 21/12/2023 19:54

Rio - O vice-presidente de comunicação e marketing do Flamengo, Gustavo Oliveira, visitou na tarde desta sexta-feira (21) o Estádio Amigão, em Campina Grande, na Paraíba. O local é cotado para receber algum jogo do Rubro-Negro no Campeonato Carioca.

Inicialmente, o Flamengo trabalhava com a ideia de jogar no Estádio Almeidão, em João Pessoa. No entanto, como o local passa por reformas na parte externa, o clube temeu que o acesso do público fosse limitado e a capacidade reduzida.

No caso do Amigão, também existe reforma, mas na parte interna e justamente para melhorar um dos pontos que preocupam o Fla: o gramado. Esse, inclusive, foi o motivo da visita de Gustavo Oliveira.

As negociações para que o Flamengo jogue uma partida na Paraíba estão sendo intermediadas pela presidente da Federação Paraibana de Futebol, Michelle Ramalho. Há também o interesse de levar o Rubro-Negro para solo paraibano por parte da Pixbet, patrocinadora do clube e que tem sede por lá.