Léo Pereira, zagueiro do Flamengo - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 22/12/2023 14:40 | Atualizado 22/12/2023 14:40

Rio - Em busca de reforços para a defesa, o Flamengo pode perder um dos jogadores que tem atualmente para o setor. De acordo com informações do jornalista Venê Casagrande, o Olympiacos, da Grécia, tem interesse na contratação de Léo Pereira e entrou em contato com o Rubro-Negro.

O clube grego consultou valores de Léo Pereira e fará proposta para tentar tirar o zagueiro do Flamengo. O agente do defensor, Ricardo Scheidt, participou de transações recentes envolvendo jogadores do Flamengo para o Olympiacos, caso de Rafinha, em 2020, e de Rodinei, em 2022. Ele tem boa relação com o clube grego.

Léo Pereira, de 27 anos, chegou ao Flamengo em 2020. Após viver oscilações, o zagueiro foi titular do Flamengo nas últimas duas temporadas. Em 2023, entrou em campo em 53 jogos, fez quatro gols e deu duas assistências. O contrato do jogador vai até o fim de 2027.