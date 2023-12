Luiz Henrique é jogador do Betis, da Espanha, desde a última temporada - Reprodução

Publicado 22/12/2023 15:10

Rio - O Flamengo tem um novo alvo no mercado para reforçar seu elenco em 2024. De acordo com o jornal espanhol "Relevo", o Rubro-Negro fez uma consulta pelo empréstimo do atacante Luiz Henrique, ex-Fluminense e que atualmente defende o Real Betis, da Espanha.

Segundo o veículo, a negociação é complexa, já que o Betis tem o desejo de vender Luiz Henrique em definitivo. Mesmo assim, a conversa segue entre as duas partes. O jogador de 22 anos tem contrato com os espanhóis até 2028.

Revelado pelo Fluminense, Luiz Henrique foi negociado com o Betis em junho de 2022 e causou boa impressão em seus primeiros meses, mas caiu de produção após sofrer com lesões. Nesta temporada, foram 17 jogos, com apenas um gol marcado e duas assistências. Atualmente, ele é opção no banco de reservas.