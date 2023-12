Juan Cazares - Mailson Santana/Fluminense FC

22/12/2023

Rio - Com passagens por grandes clubes brasileiros como Atlético-MG, Corinthians e Fluminense, o equatoriano Juan Cazares, de 31 anos, está perto de voltar a atuar por um grande do futebol nacional. O Santos encaminhou a contratação do apoiador. As informações são do portal "UOL".

O Peixe avalia que o jogador pode ser uma referência técnica na disputa da Série B. Em relação a problemas de indisciplina do passado, o clube paulista entende que a situação foi superada por Cazares. O salário considerado no padrão do Santos também pesou no interesse.

O último clube de Cazares foi o América-MG. Ele entrou em campo em 12 jogos pelo clube mineiro na temporada e deu uma assistência. No Fluminense, o equatoriano atuou em 2021, com 37 partidas, um gol e quatro assistências.