Fernando Diniz na final do Mundial entre Fluminense e Manchester City - Lucas Merçon/Fluminense

Fernando Diniz na final do Mundial entre Fluminense e Manchester CityLucas Merçon/Fluminense

Publicado 22/12/2023 17:14

Arábia Saudita - Fernando Diniz reconheceu a força do Manchester City após o Fluminense ser goleado por 4 a 0, na tarde desta sexta-feira (22), na final do Mundial de Clubes, em Jedá . Após a derrota, o treinador admitiu a superioridade da equipe de Pep Guardiola, mas lamentou os erros de sua equipe.

"O time foi Fluminense do começo ao final do ano. A gente pegou o melhor time do mundo nos últimos cinco anos, com muita capacidade de definir. Tomamos gol muito cedo. Tomamos o segundo gol com todo mundo atrás, não podia tomar. O time tentou jogar, jogou sob pressão alta o tempo todo e conseguiu sair na maioria das vezes. O time está de parabéns, perdeu para um grande time e agora é pensar na próxima temporada", declarou Diniz.

"A gente não tem oportunidades de jogar sempre contra times dessa qualidade. Quanto mais você vai jogando, mais tem chances de aprender e se aperfeiçoar, mas a gente vai continuar se aperfeiçoando mesmo jogando poucas vezes com times dessa qualidade", completou.



O treinador também falou sobre o erro de Marcelo, que errou passe na saída de bola que gerou o primeiro gol dos ingleses.

"Se falar que falha defensiva é o time todo, pode ser. Contra o Al-Ahly também aconteceu, os jogadores de trás acabaram nos salvando em alguns momentos. A gente sabia que não podia dar brecha nenhuma no sistema defensivo porque eles aproveitam muito bem. Na maior parte do tempo, a gente conseguiu encaixar bem a marcação e quando falha uma ou duas vezes, eles acabam aproveitando e eles são muito precisos", disse.

Agora, o elenco principal do Fluminense entrará de férias. O Tricolor volta a campo somente no dia 17 de janeiro, pelo Campeonato Carioca, contra o Volta Redonda, mas provavelmente escalará um time de garotos nos primeiros jogos do estadual.