Suárez foi anunciado como novo reforço do Inter MiamiDivulgação / Inter Miami

Publicado 22/12/2023 14:28

O Inter Miami, time dos Estados Unidos que conta com nomes com Messi, Jordi Alba e Busquets, adicionou mais um ídolo do Barcelona em sua equipe. A equipe americana anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação do atacante Luís Suárez, que atuou no Grêmio na última temporada.

Oficial: Bienvenido a casa, @LuisSuarez9



We have signed Uruguayan striker Luis Suárez to a contract running through the 2024 Major League Soccer season!



Details: https://t.co/SlaFVn0XM0 pic.twitter.com/1mLJs0a78i — Inter Miami CF (@InterMiamiCF) December 22, 2023 O uruguaio assinou um contrato de uma temporada com o Inter Miami, que será válido a partir da próxima edição da Major League Soccer. Além disso, o vínculo conta com uma opção de extensão por mais um ano, até 2026. O uruguaio assinou um contrato de uma temporada com o Inter Miami, que será válido a partir da próxima edição da Major League Soccer. Além disso, o vínculo conta com uma opção de extensão por mais um ano, até 2026.

As negociações entre Inter Miami e Suárez vinham acontecendo desde o meio do ano, quando a equipe americana tentou a contratação do uruguaio, que na época defendia o Grêmio, a todo custo. Ao final de seu contrato com o clube gaúcho, onde fez 29 gols e 17 assistências em 54 jogos, o atacante partiu para os Estados Unidos para reencontrar Messi e seus ex-companheiros de Barcelona.