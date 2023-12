Dodi atuou no Fluminense entre 2018 e 2020 - Lucas Merçon / Fluminense

Publicado 22/12/2023 13:17

O Grêmio anunciou nesta sexta-feira (22) a contratação de um nome conhecido pela torcida do Fluminense: o volante Dodi, que atuou no Tricolor Carioca entre 2018 e 2020. Ele assinou contrato com o clube gaúcho válido até 2026.

#ReforçoTricolor O volante Dodi é mais uma novidade para a temporada 2024. O jogador de 27 anos chega do Santos, após experiência no Japão. Natural do Paraná e revelado pelo Criciúma, ele foi contratado até 2026 pelo Grêmio. Seja bem-vindo!https://t.co/7aPT6Xq6iK pic.twitter.com/qssmrcySRU — Grêmio FBPA (@Gremio) December 22, 2023

Dodi disputou o último Campeonato Brasileiro com a camisa do Santos, onde acabou rebaixado para a segunda divisão. Com isso, o Peixe buscou uma reformulação no elenco para diminuir a folha salarial e o Grêmio apareceu como interessado no volante, e efetuou a negociação.

Com a camisa do Fluminense, Dodi foi contratado em 2018, por um empréstimo junto ao Criciúma. Após uma temporada, o Tricolor decidiu exercer a opção de compra e adquiriu o volante em definitivo.

Entretanto, o ano que o volante realmente deslanchou no Fluminense foi em 2020, onde o jogador foi um dos principais destaques do setor do meio de campo da equipe. Seu bom desempenho, inclusive, fez com que Dodi chamasse a atenção do Kashiwa Reysol, do Japão, e, após o fim de seu contrato com o Tricolor naquele, ano, ele partiu ao futebol japonês.

Após dois anos na Ásia, Dodi retornou ao futebol brasileiro neste ano, quando foi contratado pelo Santos. No Peixe, ele disputou 49 partidas e deu uma assistência.