Presidente do Fluminense, Mário Bittencourt entregou kits sobre a Copa Rio de 1952 a Infantino e Dominguez Reprodução /Instagram Mário Bittencourt

Publicado 22/12/2023 12:03

kit que conta a história daquele torneio, além de camisas retrô.

O Fluminense aproveitou o Mundial de Clubes, na Arábia Saudita, para seguir com a campanha para que a conquista da Copa Rio de 1952 seja considerada como título mundial . Para isso, dirigentes do Tricolor entregaram ao presidente da Fifa, Gianni Infantino, um

A entrega a Infantino foi feita durante um jantar com dirigentes de outros clubes do Mundial, e com a presença do presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, o vice geral, Mattheus Montenegro, e o coordenador administrativo, Marcelo Penha.



O presidente da Conmebol, Alejandro Dominguez, também já havia recebido o kit. O Fluminense busca o apoio da entidade sul-americana pelo reconhecimento da Copa Rio de 1952 pela Fifa.

"Presenteamos ambos com um kit que conta um pouco da história e da importância do Mundial de 1952. Falamos também sobre internacionalização da marca e do importante intercâmbio entre os clubes que participaram da competição", escreveu Mário Bittencourt.