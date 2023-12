Fred, ex-jogador e atual Diretor de Planejamento Esportivo do Fluminense - Marcelo Gonçalves/Fluminense

Fred, ex-jogador e atual Diretor de Planejamento Esportivo do FluminenseMarcelo Gonçalves/Fluminense

Publicado 22/12/2023 12:40 | Atualizado 22/12/2023 12:40

Rio - Segundo maior artilheiro da história do Fluminense, Fred atualmente é diretor de planejamento esportivo do clube. Após encerrar a sua carreira, a titularidade de centroavante ficou bem entregue nas mãos de Germán Cano e a camisa 9 coube muito bem em John Kennedy. Em relação ao jovem, o bicampeão brasileiro pelo Tricolor revelou uma profecia que fez em relação ao autor do gol do título da Libertadores.

"No meu primeiro treino no Fluminense, o John Kennedy estava treinando com o sub-20 ou o sub-23. Eu o vi enquanto ia passando e perguntei para o fisioterapeuta: "Quem é aquele garoto loiro?". Dava para ver que ele era muito talentoso. Dois anos depois, subiu para o time principal. Sempre teve muita confiança em si mesmo, uma personalidade forte. Ele tinha aquela fome de gol e muita habilidade técnica. Quando foi emprestado, depois voltou e estava passando por problemas fora de campo, eu conversava muito com ele. Lembro de uma vez, quando estava chegando no fim da minha carreira e sabia do peso da camisa 9, em que disse para ele: "Você vai ser o meu sucessor". Depois da final da Libertadores, eu o abracei, agradeci a ele e nós comemoramos juntos", contou em entrevista ao site oficial da "Fifa".

Fred encerrou sua carreira como jogador do Fluminense no ano passado. No total, o atacante balançou as redes em 199 oportunidades. Ele conquistou dois Brasileiros, dois Cariocas e uma Primeira Liga pelo Tricolor.