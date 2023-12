Al Ahly derrotou o Urawa Reds Diamonds - Divulgação / Al Ahly

Al Ahly derrotou o Urawa Reds DiamondsDivulgação / Al Ahly

Publicado 22/12/2023 13:26

Arábia - Em uma partida bastante divertida e com muitos erros, o Al Ahly, do Egito, confirmou seu favoritismo e derrotou o Urawa Reds Diamonds, do Japão, por 4 a 2, em Jidá, e conquistou o terceiro lugar no Mundial de Clubes. Apesar da vitória, o placar não foi construído com tanta facilidade pelos africanos.

O primeiro tempo começou com a impressão de que o Al Ahly venceria facilmente e com placar elástico. Com apenas 25 minutos, os egípcios abriram vantagem de dois gols. Yasser Ibrahim abriu o placar após falha de Shusaku Nishikawa, que deu rebote em uma finalização de longa distância. Logo depois, Percy Tau aproveitou deslize da defesa japonesa para ampliar.

Em vantagem, o Al Ahly sentou no resultado e em um dos raros lances do Urawa Reds Diamonds, no primeiro tempo, os africanos permitiram o início da reação. Aos 42 minutos, a zaga falhou e Kanté apareceu para diminuir para os japoneses.

No segundo tempo, a partida foi bastante equilibrada. O Urawa voltou com uma formação mais ofensiva e chegou ao empate aos 8 minutos. A arbitragem marcou toque de mão de um zagueiro do Al Ahly, após o VAR intervir. Na cobrança, Scholz deixou tudo igual.

Após permitir a reação, os egípcios foram para frente e voltaram a marcar. Aos 14 minutos, após finalização de fora da área do Al Ahly, a bola tocou em Koizumi, defensor do clube japonês, e acabou entrando. Shusaku Nishikawa novamente colaborou e não conseguiu defender uma finalização que não era difícil.

O Al Ahly ainda teve a chance de ampliar sua vitória aos 23 minutos do segundo tempo. A arbitragem assinalou pênalti, mas Ali Maâloul acabou batendo mal e facilitando a vida de Nishikawa, que dessa vez, conseguiu defender e salvar o Urawa Reds.

Os últimos minutos foram de mais atividade ofensiva dos japoneses, que até criaram boas chances, mas esbarraram na falta de qualidade. No fim, o Al Ahly ainda fez mais um. Ali Maâloul cobrou falta e deu números finais ao confronto.