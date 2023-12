Alex Telles abriu o placar com um golaço na vitória do Al-Nassr sobre Al-Ettifaq por 3 a 1 - Foto: Divulgação/X @AlNassrFC

Alex Telles abriu o placar com um golaço na vitória do Al-Nassr sobre Al-Ettifaq por 3 a 1Foto: Divulgação/X @AlNassrFC

Publicado 22/12/2023 15:42

Arábia Saudita - Nesta sexta-feira, 22, o brasileiro Alex Telles fez um golaço na vitória do Al-Nassr sobre Al-Ettifaq por 3 a 1, em partida válida pela 18ª rodada do Campeonato Saudita. O tento, que abriu o placar para o time de Riad, aconteceu aos 43 minutos do primeiro tempo. Após um corte da zaga, o lateral-esquerdo pegou de primeira e acertou o ângulo do goleiro Paulo Victor. Confira abaixo: