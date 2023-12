Último clube defendido por Souza foi o Beijing Guoan, da China - Divulgação / Beijing Guoan

Publicado 22/12/2023 15:06

Cotado como possível reforço do Vasco para a próxima temporada, o volante Souza deve retornar ao futebol turco. Segundo o jornalista Venê Casagrande, o jogador de 34 anos está próximo de assinar com o Istambul Basaksehir.

Souza recebeu a proposta do clube turco e se agradou bastante com a proposta. Ele, que já atuou no país defendendo as camisas do Fenerbahçe e do Besiktas, pode assinar com o Basaksehir a qualquer momento.

Souza era um dos nomes cotados a ser contratado pelo Vasco. O volante, inclusive, vinha treinando no CT Moacyr Barbosa para se recuperar de uma lesão. Entretanto, com a investida do clube turco, esse possível retorno terá que ser adiado.

O volante é cria das categorias de base do Vasco, onde atuou na equipe profissional entre 2008 e 2010. Com a camisa cruz-maltina, Souza fez 64 jogos e marcou dois gols.