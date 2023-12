Alex Teixeira - Daniel Ramalho/Vasco

O Vasco anunciou, na última quinta-feira (21), a saída do meia Alex Teixeira que já está próximo de reforçar o Vitória. De acordo com o portal "BNews", o atleta já tem um acerto verbal com o clube baiano para a assinatura de um pré-contrato. Rio -que já está próximo de reforçar o Vitória. De acordo com o portal "BNews", o atleta já tem um acerto verbal com o clube baiano para a assinatura de um pré-contrato.

O jogador deve ser o reforço do Vitória que chegaria de graça. O zagueiro Cristian Zapata, o lateral-esquerdo Patric Calmon, o volante Willian Oliveira, o ala Erick Castillo e o atacante Caio Dantas já estão acertados com o Leão que volta a elite do futebol brasileiro em 2024.

Revelado pelo Vasco, Alex Teixeira voltou ao clube no ano passado e ajudou a equipe no retorno à Série A. Em 2023, o meio-campista não repetiu o mesmo desempenho e atuou em 35 jogos, marcou quatro gols e deu seis assistências. O atleta também teve passagens por Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e Besiktas, da Turquia.