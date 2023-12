Luiz Henrique perdeu espaço no Betis e é alvo de Fluminense e Flamengo - Divulgação / Bétis

Publicado 26/12/2023 18:14

O Fluminense oficializou o desejo de contratar Luiz Henrique por empréstimo e enviou uma proposta ao Betis. O, mas inicialmente continua com o desejo de vender o jovem atacante de 22 anos, que quer voltar ao Tricolor

Uma reunião nas Laranjeiras nesta terça-feira (26) confirmou o envio da proposta ao Betis, segundo informação do site 'ge', confirmada pela reportagem de O Dia. O jogador gostou do que foi oferecido e agora pode entrar no circuito para tentar convencer o Betis.

e é o desejo do clube espanhol negociar o atacante para abrir espaço no elenco a outro jogador que não tem passaporte europeu. De acordo com a imprensa do país, o plano inicial é conseguir vendê-lo a outro clube da Europa.

Após início promisso, Luiz Henrique teve queda no desempenho nesta temporada, também em função de uma lesão. Além disso, foi acusado e inocentado de envolvimento em apostas esportivos, o que também o atrapalhou. Agora reserva e negociável, ele vê com bons olhos um retorno ao Fluminense.



na contratação por empréstimo do atacante de 22 anos, mas o próprio Luiz Henrique recusou num primeiro momento

Ele foi vendido pelo Fluminense ao Betis em 2022, por um valor fixo de 8 milhões de euros (aproximadamente R$ 44 milhões à época) mais 5 milhões de euros (R$ 27,5 milhões) de bonificação em caso de metas alcançadas, estipuladas no contrato.