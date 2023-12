Luiz Henrique entrou em campo 60 vezes pelo Betis, fez quatro gols e deu nove assistências - Reprodução

Publicado 26/12/2023 10:52

Rio - O Flamengo ainda tem interesse no atacante Luiz Henrique, do Real Betis, da Espanha. O Rubro-Negro, de acordo com o jornalista Venê Casagrande, não recebeu nenhuma resposta negativa do jogador. Enquanto isso, o Fluminense , clube que lançou o jogador para a Europa, também está de olho visando uma negociação.

O Real Betis deseja negociar o atacante para liberar uma vaga de estrangeiro na equipe, segundo o jornal 'As', da Espanha. Ele estaria entre um dos jogadores designados a sair em janeiro, quando a janela de transferências se abre na Europa.

Entretanto, o 'As' não cita se o Betis aceitaria um empréstimo do jogador de 22 anos - forma de negociação desejada por Fluminense e Flamengo. Porém, destaca que é necessário liberar um jogador não-europeu por causa da negociação encaminhada com o meia Johnny Cardoso, do Internacional, e do interesse em Vitão para a defesa.

Pelo Betis, Luiz Henrique entrou em campo em 60 partidas, contando o período de um ano e meio que está na Europa, fez quatro gols e deu nove assistências.