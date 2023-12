Arrascaeta com a camisa do Flamengo de 2023: novo uniforme para 2024 será lançado em janeiro - Gilvan de Souza / Flamengo

Publicado 24/12/2023 15:12

O Flamengo aproveitará a passagem pelos Estados Unidos, na segunda parte da pré-temporada de 2024, para lançar o novo uniforme rubro-negro para o próximo ano. A estreia está prevista para acontecer no dia 27 de janeiro, quando enfrenta o Orlando City. A informação é do site 'ge'.



A expectativa é lançar a nova camisa na véspera, dia 26, já com o início das vendas. Por isso, o primeiro jogo oficial de 2024 será com o uniforme de 2023, na estreia no Campeonato Carioca, dia 17 contra o Audax, em Manaus (AM).



Esse jogo é o único amistoso até o momento confirmado pelo Flamengo, e faz parte da edição de janeiro da FC Series, evento que incorporou a Florida Cup. O clube busca disputar mais uma partida em território americano.



A pré-temporada do Rubro-Negro fora do brasil será entre os dias 18 e 30 de janeiro.