Fernando Diniz - Divulgação / Conmebol

Fernando DinizDivulgação / Conmebol

Publicado 27/12/2023 12:30 | Atualizado 27/12/2023 13:36

Rio - Campeão do Carioca e da Libertadores pelo Fluminense, Fernando Diniz está concorrendo como melhor treinador da América do Sul em 2023. O mineiro, de 49 anos, irá concorrer com Abel Ferreira, do Palmeiras, e mais três técnicos. O resultado da premiação do jornal argentino "El País" irá sair no próximo domingo.

Além de Abel Ferreira e Diniz, outros três argentinos disputam o prêmio. Lionel Scaloni, treinador da seleção da Argentina, campeã do mundo e líder das Eliminatórias, Luis Zubeldía, campeão da Sul-Americana pela LDU, e Marcelo Bielsa, que comanda a seleção uruguaia, que venceu Brasil e Argentina em 2023.

Abel Ferreira, que já levou o prêmio em 2021, teve uma temporada bastante vitorioso também. Ele dirigiu o Palmeiras nos títulos da Supercopa do Brasil, do Paulista e do Brasileirão.