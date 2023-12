Maracanã - Divulgação/Maracanã

Publicado 28/12/2023 12:50

Rio - Após receber 74 jogos oficiais na temporada, o Maracanã receberá um tratamento no gramado para 2024. O estádio ficará fechado por cerca de dois meses para recuperar o campo. A previsão é que a reabertura aconteça entre os dias 3 e 4 de fevereiro para o clássico entre Flamengo e Vasco, pela sexta rodada do Campeonato Carioca, segundo informações do "ge".

O Jogo das Estrelas, evento beneficente promovido por Zico, nesta última quarta-feira (27), encerrou a temporada de atividades no Maracanã em 2023. Entretanto, por se tratar de uma partida festiva, não entra na soma de jogos oficiais. Após o término do calendário de Flamengo e Fluminense, administradores do estádio, o Maraca recebeu shows dos cantores Paul McCartney e Ivete Sangalo.



No Jogo das Estrelas foi possível notar que o gramado estava prejudicado nos locais onde foi montada a estrutura dos palcos. O trabalho de recuperação do campo já foi iniciado nesta quinta-feira (28) e o tempo previsto para o processo de revitalização é de cerca de 35 dias. Ao todo, o estádio ficará fechado por 38 dias até a reabertura em 2024.

Em fevereiro, o Flamengo terá clássicos com Vasco, Botafogo e Fluminense, além de confrontos com Volta Redonda e Boavista pelo Carioca. Já o Tricolor terá os clássicos com Vasco e Flamengo, e duelo com o Sampaio Corrêa pelo Carioca, além da final da Recopa Sul-Americana contra a LDU, do Equador, prevista para o dia 28 de fevereiro.