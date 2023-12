Claudinho se impressionou com a torcida do Flamengo no Jogo das Estrelas - Hugo Perruso / O Dia

Publicado 28/12/2023 07:00 | Atualizado 28/12/2023 10:11

descartou uma transferência nesta janela de início de 2024. Claudinho reforçou o sonho de jogar pelo Flamengo um dia. Um dos convidados do Jogo das Estrelas de Zico, na noite de quarta-feira (27) , ele teve essa possibilidade no meio de 2023, mas a negociação não deu certo à época, já que o Zenit, da Rússia, com quem tem contrato até 2027, não aceitou vendê-lo. O jogador de 26 também

"Deixo isso nas mãos dos meus empresários. Não chegou nada para mim. De verdade, não escutei nada. Estou feliz, quero curtir minhas férias. Se for para resolver, vai acontecer mais para frente. Tem que ser algo bom para mim, para o Flamengo e para o meu clube", disse Claudinho, que também explicou como foi a negociação no meio do ano com o Rubro-Negro:



"Teve bastante conversa com meu empresário e comigo. Houve proposta, mas o Zenit não aceitou. Todo mundo se iludiu".



O jogador, assim como fez em uma entrevista em 2021, voltou a falar do desejo de jogar pelo Flamengo: "Qualquer jogador tem esse sonho. Se eu dissesse que não, estaria sendo hipócrita. Tenho sonho, sim, de jogar em grandes clubes brasileiros. Se Deus quiser um dia vou voltar (ao Brasil)".

Sem saber quando - ou se - terá a oportunidade de defender o Rubro-Negro, Claudinho teve uma prévia, na noite de quarta-feira (27) de como pode ser o convívio com a torcida. Ele foi muito celebrado pelos rubro-negros quando o nome apareceu no telão do Maracanã, e se impressionou com a festa na arquibancada.

"Estava no banco falando com o Alex: 'Cara, muito bonito, né? Energia diferente'. Torcida compareceu para a linda festa, que era o mais importante, mas fiquei muito feliz (com o carinho)", afirmou.



Companheiro de Claudinho no Zenit, Wendel foi outro jogador que o Flamengo tentou contratar em 2023 e que participou do evento beneficente de Zico. Entretanto, o volante não quis falar com a imprensa sobre o interesse do Rubro-Negro.