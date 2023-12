Jogo das Estrelas na sua 19ª edição, evento beneficente realizado no estádio do Maracanã na noite desta quarta-feira (27) - Renan Areias/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 22:28 | Atualizado 27/12/2023 22:39

Rio - Deu time vermelho no Jogo das Estrelas. A 19ª edição do evento beneficente promovido por Zico foi realizada nesta quarta-feira (27), no Maracanã, e terminou com vitória do time de camisa vermelha sobre o branco por 10 a 4. O maior ídolo da história do Flamengo marcou dois gols e foi ovacionado por mais de 50 mil torcedores presentes.

O primeiro tempo foi mais equilibrado. O time vermelho com craques como Zico, Júnior, Petkovic e Adriano, além do meia-atacante Claudinho que foi especulado no Flamengo em 2023, foi para o intervalo vencendo por 4 a 3. Petkovic, duas vezes, Adriano e Zico, de pênalti, marcaram. O Imperador e o Galinho foram ovacionados pela torcida. Palermo, três vezes, fez para a equipe de camisa branca.

No intervalo do jogo, Pelé e Roberto Dinamite foram homenageados. O "Rei do Futebol" faleceu no dia 29 de dezembro do ano passado, enquanto o maior ídolo da história do Vasco morreu em 8 de janeiro deste ano. O neto do Rei esteve presente no Maracanã e recebeu uma homenagem das mãos de Zico.

Já na etapa final, o time vermelho dominou a partida e aplicou uma goleada. Os ex-jogadores Juan, Alex e Sávio ampliaram o placar. Zico fez o oitavo e deu lugar ao neto Felipe aos 25 minutos, deixando o campo sob aplausos. Matheus Gonçalves, que está de volta ao Flamengo para 2024, fez o nono. O time branco descontou com Davinson, mas o neto do dono da festa marcou o décimo e último gol do evento: 10 a 4.

Time Vermelho 10 x 4 Time Branco

Data e horário: 27/12/2023, às 20h30

Local: Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

Time Vermelho: Marcos Felipe, Gilberto, Ronaldo Angelim, Mozer, Leonardo, Júnior, Zico, Petkovic, Claudinho, Alex, Adriano, Juan, Matheus Gonçalves, Jonatas, Thiago Coimbra, Mancuso, Sávio, Wendel, Amoroso, Toró e Felipe

Time Branco: Carlos Germano, Léo Moura, Geromel, Aldair, Sorín, Amaral, Djalminha, D'Alessandro, Renato Gaúcho, Éder Aleixo, Palermo, Milton Cruz, Fernando, Zé Roberto, Athirson, Andrade, Adílio, Grafite, Paulinho, Davinson, Aloísio Chulapa, Alex Dias, Valber e Sander

Público: 51.477 presentes

Gols: Zico (2), Petkovic (2), Juan, Alex, Sávio, Matheus Gonçalves e Felipe (time vermelho); Palermo (3) e Davinson (time branco)