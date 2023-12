Maracanã - Divulgação/Maracanã

Rio - Falta pouco para a bola rolar para o Jogo das Estrelas. O evento beneficente promovido pelo ex-jogador Zico terá início às 20h30 (de Brasília) e encerra a temporada de partidas de futebol no Maracanã. O maior ídolo da história do Flamengo jogará no time vermelho, como de praxe, ao lado de outros ídolos do clube como Júnior, Mozer, Petkovic e Adriano.

O Jogo das Estrelas de 2023 terá novidades. No time vermelho, Zico convidou nomes como o meia-atacante Claudinho e o volante Wendel, que são especulados no Flamengo para a próxima temporada. O time vermelho vai a campo escalado com Marcos Felipe; Gilberto, Ronaldo Angelim, Mozer e Leonardo; Júnior, Petkovic e Claudinho; Zico, Adriano e Alex.

Já o time branco terá como principal novidade o atacante Paulinho, do Atlético-MG. O jogador, no entanto, começará no banco de reservas. O time titular conta com ídolos do Flamengo como Léo Moura e Renato Gaúcho. O time vai a campo com Carlos Germano; Léo Moura, Geromel, Aldair e Sorín; Amaral, Djalminha e D'Alessandro; Éder Aleixo, Renato Gaúcho e Palermo.

O Jogo das Estrelas está em sua 19ª edição. Em 2023, haverá homenagens para Pelé e Roberto Dinamite, que faleceram no início deste ano. No ano passado, o evento contou com homenagem para o Flamengo pelas conquistas da Libertadores e Copa do Brasil. Já em 2021, houve uma homenagem para o ídolo argentino Diego Maradona.