Renato Gaúcho marca presença na 19ª edição do Jogo das EstrelasHugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 19:31 | Atualizado 27/12/2023 19:36

Rio - Renato Gaúcho é figurinha carimbada do Jogo das Estrelas do Zico. O técnico do Grêmio aceitou o convite do ídolo do Flamengo e marcou presença na 19ª edição do evento, que acontece nesta quarta-feira (27), às 20h30 (de Brasília), no Maracanã. O ex-jogador exaltou o Galinho de Quintino e ressaltou a importância do evento beneficente.

"Só o Zico para reunir tanta gente conhecida e tanta gente famosa. É sempre um prazer porque ele é meu ídolo. Sempre que o Zico me chama, eu venho com o maior prazer. É um jogo beneficente que a gente pode de alguma forma ajudar as pessoas", disse.

Renato Gaúcho defendeu o Flamengo entre 1987 e 1988, quando formou dupla de ataque com Bebeto, e entre 1989 e 1990. Neste intervalo chegou a defender a Roma, da Itália, mas retornou rapidamente para o futebol brasileiro.

Com a camisa do Flamengo, Renato foi campeão da Copa União em 1987 e da Copa do Brasil em 1990. Entretanto, a idolatria foi abalada com a ida para o Fluminense em 1995, onde marcou o famoso "gol de barriga" que consagrou o Tricolor campeão carioca contra o Rubro-Negro.