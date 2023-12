Abel Hernández - Lucas Mercon / Fluminense

Publicado 27/12/2023 17:20

Rio - Ex-jogador de Fluminense e Internacional, o atacante Abel Hernández, de 33 anos, poderá voltar ao futebol brasileiro. De acordo com informações do portal "GE", o Atlético-GO fez uma proposta pela contratação do centroavante uruguaio.

O Dragão, que conseguiu o acesso para a Série A, teve perdas no setor para 2024 e deseja reposição. O artilheiro da Série B, Gustavo Coutinho voltou ao Fortaleza, e Matheus Peixoto foi atuar no futebol japonês.

Atualmente, Abel Hernández defende o Peñarol. Ele entrou em campo em 26 jogos e fez 12 gols. O Vasco tentou a contratação do atacante, mas o clube uruguaio não o liberou no meio de 2023.