Pelé foi homenageado no Jogo das Estrelas do Zico - Hugo Perruso/Agência O Dia

Pelé foi homenageado no Jogo das Estrelas do ZicoHugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 21:45

Rio - Pelé e Roberto Dinamite foram homenageados no Jogo das Estrelas do Zico, nesta quarta-feira (27), no Maracanã. Ídolos de Santos, Vasco e do futebol brasileiro, ambos morreram entre os dias 29 de dezembro de 2022 e 8 de janeiro de 2023. Eles receberam uma homenagem durante o intervalo do jogo beneficente promovido pelo ídolo do Flamengo.

O "Rei do Futebol" faleceu no dia 29 de dezembro do ano passado, no Hospital Israelita Albert Eistein, em São Paulo. Pelé é considerado o melhor jogador de todos os tempos do futebol, foi tricampeão do mundo com a seleção brasileira, hexacampeão brasileiro e bicampeão da Libertadores com o Santos, além de anotar 1.281 gols.

Já Roberto Dinamite morreu no dia 8 de janeiro de 2023, no Hospital Unimed, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. O maior ídolo da história do Vasco foi pentacampeão carioca e campeão brasileiro, além de encerrar a carreira como o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca e do Vasco (708 gols).

Homenagens no Rio de Janeiro

Pelé e Roberto Dinamite foram homenageados pelo prefeito Eduardo Paes, do Rio de Janeiro, ao longo de 2023. A avenida no entorno do Maracanã, palco onde marcou o milésimo gol da carreira, foi renomeada para "Avenida Rei Pelé". Já a rua do estádio de São Januário foi rebatizada para "Avenida Roberto Dinamite".