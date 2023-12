Musa dos 'Nudes da Copa' vende réplica do próprio órgão genital

Rio - Conhecida por disponibilizar "nudes" para seus seguidores no OnlyFans após cada gol da seleção brasileira nas Copas do Mundo masculina e feminina, a modelo Daiane Tomazoni, de 25 anos, voltou a causar, desta vez, com a criação de uma ferramenta. Ela está vendendo uma réplica de sua própria vagina para os seus fãs.

O objeto é um masturbador que tem tem 1,2 cm a 1,6 cm de diâmetro e suas medidas externas são 22 cm x 8 cm. Ele é feito de alumínio e plástico rígido na parte de fora; já seu interior utiliza um material chamado de superpele, que imita pele humana. O valor é de R$ 499,00.

Isso me deixa feliz em poder gerar uma interação ainda mais próxima com você, meu seguidor. Passamos por muitas fases de contrato, produção e planejamento para trazer para vocês essa réplica moldada diretamente em mim que vai proporcionar momentos únicos", afirmou Daiane no Instagram.

