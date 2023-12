Amaral teve passagens marcantes por Palmeiras, Corinthians e Vasco entre os anos 1990 e 2000 - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 18:31

Rio - O sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca agitou o mundo do futebol na última semana. No último dia 16 de dezembro, o ídolo do Corinthians estava voltando para casa após presenciar o show do cantor Thiaguinho, em Itaquera, em São Paulo, quando foi sequestrado em Itaquaquecetuba. Ele ficou 36 horas preso em cativeiro e foi encontrado na segunda-feira (18).

"Quando aconteceu (o sequestro) estava trabalhando. Não sabia o que estava acontecendo e liguei para o filho dele. A gente fica chateado, mas graças a Deus ele está bem. A gente fica chateado pela forma como aconteceu e pela violência que nosso país vive. Mas graças a Deus ele está vivo e vai fazer muitos jogos beneficentes pela frente", disse o ex-jogador Amaral.

Amaral foi companheiro de Marcelinho Carioca no Corinthians entre 1998 e 1999. Juntos foram campeões do Campeonato Brasileiro de 1998 e do Campeonato Paulista de 1999. O ex-volante lamentou o episódio e revelou conversas e o sentimento do ex-companheiro após o caso.

"Converso com ele todos os dias. Até brinquei com ele falando que ele levou um soco e o olho dele ficou mais aberto do que o meu ainda (risos). Ele deu risada. Nesse momento depois que aconteceu tudo, a gente tira uma descontração né, mas ele ficou bastante assustado e abalado", finalizou.

Amaral participa do Jogo das Estrelas do Zico pela primeira vez. O jogo beneficente promovido pelo ídolo do Flamengo começa às 20h30 (de Brasília), no Maracanã.