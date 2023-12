Zico - Érica Martin/Agência O Dia

ZicoÉrica Martin/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 16:40 | Atualizado 27/12/2023 17:33

Rio - Ídolo do Flamengo e ex-jogador da seleção brasileira em três Copas do Mundo, Zico, de 70 anos, criticou a decisão da CBF de escolher Fernando Diniz, treinador do Fluminense como interino, e esperar por Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, até junho de 2024. O Galinho afirmou que a entidade já deveria ter escolhido o seu nome visando o Mundial de 2026, antes da saída de Tite.

"É horrível isso. A CBF nunca pode ficar sem um treinador um minuto sequer. Todo mundo sabia que o Tite não ia ficar, no momento que ele sai já tinha que ter um nome. O técnico de uma seleção de um país representa todos, não pode estar ligado com outra coisa. Você que tem que estar olhando, ir nos jogos, falar com as pessoas. A capacidade do Diniz não se discute, mas é horrível a situação. Não tem sentido ficar esperando outro treinador", afirmou em entrevista ao "SporTV".

Zico ainda fez uma avaliação sobre o modelo de Fernando Diniz. O Galinho falou sobre a demora para absorção que os jogadores têm do estilo do técnico e também afirmou que o treinador deveria ter um "plano B".

"É uma pena. O Diniz quanto tempo levou para ter esse conceito no Flu, os jogadores entenderem. Muitas vezes é importante ter um plano B, um chutão não faz mal a ninguém de vez em quando, joga feio e vai. Cansei de dar esporro nos meus zagueiros no Flamengo para dar bico. Futebol de alto nível é erro zero. Isso te faz muitas vezes dar bico na bola para colocar para dentro ou tirar", opinou.