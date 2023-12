Aloísio Chulapa e Zico no Jogo das Estrelas - Reprodução/Instagram

Publicado 27/12/2023 19:45

Rio - Um dos grandes personagens mais folclóricos do futebol brasileiro, Aloísio Chulapa participará pela terceira vez do Jogo das Estrelas do Zico que será realizado nesta quarta-feira (27), no Maracanã. O ex-atacante exaltou o dono da festa e comparou o convite para o evento a um título mundial.

"É minha terceira participação, para mim é como se eu tivesse vencido três mundiais... receber três convites do Zico. Só quero jogar cinco minutos ao lado dele", disse Chulapa.

O ex-atacante teve uma passagem pelo Flamengo entre 1995 e 1996, e pelo Vasco em 2009. Uma das maiores conquistas de sua carreira foi título do Mundial de Clubes, em 2005, pelo São Paulo. Chulapa deu a assistência para o gol de Mineiro na vitória por 1 a 0 diante do Liverpool na decisão.

Aloísio é um dos craques confirmados no Jogo das Estrelas. O ex-jogador estará no Time Branco e será adversário de Zico que estará no Time Vermelho. A bola rola às 20h30 (de Brasília).