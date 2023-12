Everton Ribeiro, meia do Flamengo - Marcelo Cortes / Flamengo

Publicado 27/12/2023 18:20

Rio - A situação envolvendo Flamengo e Everton Ribeiro deverá ser definida até a próxima sexta-feira. De acordo com informações da jornalista Raisa Simplicio, as partes estabeleceram este dia como prazo máximo para definição sobre a permanência ou não do veterano.

O Rubro-Negro propôs uma renovação de uma temporada ao jogador. Everton Ribeiro tem sondagens de outros clubes como Internacional e Cruzeiro, mas prioriza a permanência no Flamengo, mesmo com a perda de espaço que viveu em 2023.

O apoiador, de 34 anos, defende o Flamengo desde 2017 e se tornou um dos principais ídolos da história recente do clube carioca. Everton Ribeiro acumulou títulos importantes como duas Libertadores, dois Brasileiros e uma Copa do Brasil.