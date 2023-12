Matheus Gonçalves - Marcelo Cortes / Flamengo

Rio - O Flamengo busca contratações para fortalecer o elenco, mas terá um "reforço caseiro" na próxima temporada. Após disputar o Brasileiro pelo Bragantino, o jovem Matheus Gonçalves, de 18 anos, está de volta. O meia-atacante está confiante de que poderá ser importante no elenco rubro-negro em 2024.

"Expectativa é a melhor possível. Acredito que fiz uma boa temporada com o Bragantino, ganhei mais experiência, rodagem e estou mais maduro. Vai ser um excelente retorno. Espero receber oportunidades, porque vou contribuir e vou dar o meu máximo para continuar no Flamengo nesse ano", disse em entrevista ao portal "GE".

Pelo clube paulista, Matheus entrou em campo em 13 jogos e deu uma assistência. O jovem não escondeu a expectativa de poder trabalhar com Tite na próxima temporada.

"É muito único um momento como esse porque é um treinador de Copa do Mundo, de seleção brasileira. Eu o via novinho. Ainda sou novo, mas digo de quando era criança e o via treinar a Seleção e o Corinthians também. Baita de um treinador. Espero trazer confiança para ele também", afirmou.