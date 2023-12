Andrade foi multicampeão como jogador e campeão brasileiro como treinador com o Flamengo - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 20:53

Rio - Após terminar a temporada sem títulos pela primeira vez desde 2016, o Flamengo já se movimenta no mercado para reverter o cenário em 2024. O primeiro reforço de peso anunciado foi o meio-campista De La Cruz, do River Plate, da Argentina. Convidado para participar do Jogo das Estrelas do Zico, nesta quarta-feira (27), o ex-jogador e ídolo rubro-negro Andrade vê o time mais forte com a nova aquisição.

"O Flamengo está montando outro meio-campo espetacular. Tomara que seja um meio-campo dominador como foi aquele nosso nos anos 80. Tem tudo para isso. Que seja um time vencedor e conquiste títulos. Esse ano foi difícil, mas tenho certeza que o próximo ano será diferente", disse o ex-jogador, que formou um meio-campo inesquecível com Adílio e Zico na década de 80.

"Estou confiante. O Flamengo está reforçando mais essa equipe. Já era uma equipe forte e, agora, está ficando mais forte e tem tudo para conquistar alguma coisa", afirmou.

Um dos maiores ídolos da história do Flamengo, Andrade também saiu em defesa dos jogadores que tiveram uma queda de desempenho em 2023, especialmente Gabigol. O camisa 10 sofreu com lesões e amargou o banco de reservas na reta final da temporada. O ex-jogador ressaltou que oscilações são normais e acredita na volta por cima do ídolo recente.

"O futebol tem esses momentos. Nem sempre (o jogador) vai estar em alto nível, vai ter uma queda, mas daqui a pouco volta. Hoje (o Flamengo) está se condicionando melhor na parte física. Tenho certeza que o próximo ano vai ser um ano diferente do que foi esse ano", finalizou.