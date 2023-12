Petkovic marca presença no Jogo das Estrelas do Zico - Hugo Perruso/Agência O Dia

Publicado 27/12/2023 20:24

Rio - Figurinha carimbada no Jogo das Estrelas do Zico, Petkovic aceitou mais uma vez o convite para marcar presença na 19ª edição do evento que será realizado nesta quarta-feira (27), 20h30 (de Brasília), no Maracanã. Antes de entrar em campo, o ex-meia comentou a má fase de Gabigol no Flamengo este ano e acredita que o atacante fará uma temporada melhor em 2024.

"Todos os jogadores passam. Acontece um momento onde as coisas não dão certo. Esse ano foi muito ruim para ele, consequentemente para o Flamengo. Ele era o artilheiro do time durante três anos consecutivos, então esse ano não foi bom, mas espero que o próximo seja bem melhor", disse o sérvio.

Petkovic teve duas passagens pelo Flamengo. A primeira entre 2000 e 2002, quando conquistou dois Campeonatos Cariocas e uma Copa dos Campeões. O ex-jogador ficou marcado por um golaço de falta marcado na decisão do Estadual de 2001, contra o Vasco, que garantiu o título do Rubro-Negro.

Sua segunda passagem foi de 2009 a 2011. O sérvio foi dos principais destaque do clube carioca na conquista do Campeonato Brasileiro, 2009. No Rio de Janeiro, Pet também vestiu as camisas de Fluminense e Vasco.