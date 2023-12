Gustavo Scarpa é o novo reforço do Atlético-MG - Reprodução/Twitter

Publicado 27/12/2023 21:19 | Atualizado 27/12/2023 21:33

Belo Horizonte - Gustavo Scarpa é o novo reforço do Atlético-MG. O Galo anunciou a contratação do meia nesta quarta-feira (27), como um presente de Natal "atrasado" para o torcedor. O clube vai pagar cinco milhões de euros (cerca de R$ 27 milhões) ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

"Estou aqui para dizer que será uma honra vestir a camisa do Galo, estou muito feliz com essa oportunidade e espero encontrá-los em breve aí. Muito obrigado já pelo carinho, pelo apoio demonstrado nas redes sociais e é isso aí, estou chegando. É nóis!", celebrou o meia.

Gustavo Scarpa assinou um vínculo com o Atlético-MG por quatro anos. As negociações entre as partes iniciaram em novembro e o clube mineiro teve a concorrência de Flamengo que também tentou a contratação do jogador.

Revelado pelo Fluminense, Scarpa viveu seu melhor momento no Palmeiras, onde conquistou duas Libertadores, dois Brasileiros - sendo o craque do campeonato em 2022 - e uma Copa do Brasil. O meio-campista deixou o Verdão no final de 2022 rumo ao Nottingham Forest, da Inglaterra.