Bernardinho está de volta ao comando da Seleção masculina de vôlei - Divulgação/Sesc/RJ/Marcio Mercante

Publicado 27/12/2023 22:29

Rio - Bernardinho está de volta ao comando da seleção brasileira masculina de vôlei. O treinador, de 64 anos, vai acumular os cargos da Seleção masculina e do Sesc-Flamengo feminino até os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, de acordo com informações do "Jornal Nacional". Ele chega para ocupar o lugar deixado por Renan Dal Zotto, em outubro deste ano.

Bicampeão olímpico com a seleção, em Atenas 2004 e Rio 2016, Bernardinho retoma o cargo que deixou justamente após a conquista do ouro há oito anos. O treinador soma sete medalhas olímpicas, sendo uma prata como jogador (1984), dois bronzes dirigindo a seleção feminina (1996 e 2000), além de dois ouros (2004 e 2016) e duas pratas (2008 e 2012) com o time masculino.

"O Bernardinho tem qualidades indiscutíveis tecnicamente. Tem experiência, fazia parte do processo como coordenador, acompanhou o trabalho do Renan, então nada mais justo do que pensarmos no melhor para o vôlei brasileiro. E neste momento a solução ideal é o Bernardinho", disse o presidente da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Radamés Lattari.

Após encerrar a passagem como treinador da seleção brasileira masculina para se dedicar ao trabalho em clubes com o feminino, Bernardinho ainda assumiu o cargo de coordenador das seleções masculinas de base e principal. O objetivo do trabalho era planejar os Jogos Olímpicos de Paris em 2024, Los Angeles em 2028 e Brisbane em 2032.