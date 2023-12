O zagueiro Nino foi o capitão do Fluminense na campanha do título da Libertadores deste ano - LUCAS MERÇON / FLUMINENSE

Publicado 30/12/2023 11:54

Rio - O Fluminense pode envolver o zagueiro Nino na negociação para repatriar Luiz Henrique. De acordo com o jornalista espanhol Pepe Elías, o Betis-ESP tem interesse no capitão tricolor e por isso o time carioca tenta viabilizar uma troca.

Apesar do interesse em Nino, o Betis não aceitou casar as negociações em um primeiro momento e está decidido a só liberar Luiz Henrique em uma venda. O time espanhol estaria disposto a pagar 5 milhões de euros (R$ 26,7 milhões) para ter o zagueiro em seu elenco.

Segundo o jornalista Victor Lessa, o Fluminense realmente tem o desejo de envolver Nino na transação por Luiz Henrique. No entanto, isso ainda dependeria do aval do defensor.

Nino ainda tem futuro incerto para 2024. O zagueiro falou em tom de despedida do Fluminense após o Mundial de Clubes, mas ainda não definiu seu destino. Além do Betis, Roma, Liverpool e Nottigham Forrest também possuem interesse no jogador.