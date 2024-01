Fluminense venceu a Libertadores de 2023 - Marcelo Gonçalves / Fluminense

Publicado 01/01/2024 12:58

Rio - Depois de um 2023 mágico - com a conquista do bicampeonato carioca, o inédito título da Libertadores e a disputa do Mundial de Clubes -, o Fluminense entra em 2024 com novos objetivos e um calendário recheado de competições. Abaixo, o jornal O Dia mostra o que o ano novo reserva para o Tricolor.

O primeiro compromisso do Flu será o Campeonato Carioca. O time estreia no dia 18 de janeiro (quinta-feira), às 21h30, contra o Volta Redonda, no Estádio Raulino de Oliveira. Cabe destacar que o jogo será com a equipe reserva, já que os atletas que foram ao Mundial se reapresentarão no dia 23.



Em fevereiro, o Tricolor das Laranjeiras jogará pela primeira vez a Recopa. Atual campeão da Libertadores, o Flu enfrentará a LDU, que conquistou a edição passada da Sul-Americana. As partidas acontecerão nos dias 21 (no Estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito) e 28 (no Maracanã, Rio de Janeiro).

Já abril será mais movimentado. Isso porque a fase de grupos da Libertadores está prevista para começar no dia 3. Já o início da primeira rodada do Campeonato Brasileiro está marcado para o dia 14 do mesmo mês.

Posteriormente, em maio, o Fluminense estreia na Copa do Brasil. Por causa do título da Libertadores, o time do técnico Fernando Diniz inicia a competição na terceira fase, que tem previsão de começo para o dia 1º de maio.