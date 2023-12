Será o primeiro Mundial de Clubes no novo formato, com 32 times - AFP

Publicado 17/12/2023 12:23

O Mundial de Clubes de 2025 terá duração de quase um mês. A Fifa confirmou que a disputa da taça acontecerá entre os dias 15 de junho e 13 de julho - no meio da temporada do futebol brasileiro -, nos Estados Unidos. Será a primeira edição do torneio no novo formato, com 32 times.

Além disso, a entidade confirmou que, em 2024, será disputada a Copa Intercontinental da Fifa, entre o campeão europeu e um classificado entre os demais.

De acordo com a 'Sky News', no novo Mundial de Clubes, os times teriam um mínimo de três dias de descanso entre os jogos para administrarem a condição dos jogadores.



O Mundial de Clubes de 2025 terá a participação de campeões continentais e outros times classificados via ranking. O limite é de dois representantes por país – a não ser que eles tenham conquistado a vaga por terem sido campeões continentais. Um exemplo prático é o Brasil, que tem Palmeiras, Flamengo e Fluminense garantidos como vencedores da Libertadores em 2021, 2022 e 2023, respectivamente.



Confira os times já classificados para o Mundial de 2025:

. Palmeiras (Brasil): campeão da Libertadores 2021

. Flamengo (Brasil): campeão da Libertadores 2022

. Fluminense (Brasil): campeão da Libertadores 2023

. Chelsea (Inglaterra): campeão da Champions League 2020/2021

. Real Madrid (Espanha): campeão da Liga dos Campeões 2021/2022

. Manchester City (Inglaterra): campeão da Liga dos Campeões 2022/2023

. Al-Hilal (Arábia Saudita): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2021

. Urawa Red Diamonds (Japão): campeão da Liga dos Campeões da Ásia de 2022/23

. Al Ahly (Egito): campeão da Liga dos Campeões da África de 2020/2021

. Wydad Casablanca (Marrocos): campeão da Liga dos Campeões da África de 2021/2022

. Monterrey (México): campeão da Concachampions de 2021

. Seattle Sounders (Estados Unidos): campeão da Concachampions de 2022

. León (México): campeão da Concachampions de 2023