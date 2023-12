Ramón Díaz acertou sua renovação de contrato com o Vasco - Leandro Amorim / Vasco

Publicado 17/12/2023 19:43

Rio - Após acertar sua renovação até o fim de 2025 , Ramón Díaz estará ainda mais envolvido com os bastidores do Vasco. De acordo com o site "ge", além de comandar o time, o treinador argentino deve ajudar o clube, em conjunto com o diretor de futebol Alexandre Mattos, na busca por reforços.

Ao negociar sua renovação, Díaz pediu que a SAF fizesse um bom investimento no elenco para 2024. O treinador terá seu pedido atendido e, por isso, entrou em contato com Alexandre Mattos após sua contratação. O dirigente vai ouvir o argentino para buscar contratações.

Desde que chegou ao Vasco, Ramón Díaz já vinha tendo um papel importante em negociações. Quando o clube tentava as contratações de Praxedes e Sebastián, ele falou diretamente com os dois jogadores. No caso de Vegetti, o auxiliar Emiliano Díaz foi quem entrou em contato.



Ramón conta com o aval da 777 para participar ativamente da busca por reforços. A empresa, dona da SAF no Cruz-Maltino, entende que o treinador precisa dar sua opinião na montagem do elenco, já que a ideia é que ele permaneça pelos próximos dois anos.