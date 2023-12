Vegetti marcou 10 gols em 21 jogos pelo Vasco - Leandro Amorim/Vasco

Vegetti marcou 10 gols em 21 jogos pelo VascoLeandro Amorim/Vasco

Rio - Um dos principais nomes do Vasco na segunda metade do Brasileirão, o atacante Pablo Vegetti fez um balanço sobre seus primeiros meses em São Januário. Em entrevista à VascoTV, o Pirata admitiu que não esperava encontrar tantas dificuldades quando aceitou a proposta do Cruz-Maltino.

"Queria vir aqui e buscar um pouco de tranquilidade, mas foi tudo ao contrário (risos). Vasco é muito grande e tem que brigar por coisas muito maiores. Tem que mudar a energia, a mentalidade, Vasco tem que crescer muito", declarou o argentino.

Apesar das dificuldades, Vegetti garante que nunca deixou de acreditar que a equipe conseguiria evitar o rebaixamento.

"Uma decisão que não foi fácil. Mudar a família da Argentina, sabendo que vínhamos para lutar contra o rebaixamento. Mas sempre acreditei que iríamos conquistar o objetivo. Passamos por muitos momentos dentro do campeonato, mas a gente mudou a energia, a forma de jogar, e acreditamos no treinador e na comissão técnica. Era uma situação muito estressante, brigar na parte inferior. As emoções contam muito, mas cumprimos o objetivo e estou muito feliz", disse.

Em 21 jogos pelo Vasco, Vegetti marcou dez gols e deu uma assistência. O centroavante tem contrato com o Cruz-Maltino até 2025.