Jair chegou ao Vasco com status de titular, mas acabou perdendo espaço ao longo do anoGilson Junio / Agif / Estadão Conteúdo

Publicado 17/12/2023 11:23

Rio - O volante Jair, do Vasco , relembrou alguns momentos do clube ao longo da temporada. Em entrevista ao 'ge', ele comentou a sensação de ouvir o apito final do árbitro após a vitória sobre o Red Bull Bragantino, na última rodada do Campeonato Brasileiro, que garantiu a permanência do Cruz-Maltino na Série A.

"Um alívio grande e muita felicidade. O grupo não merecia essa angústia até o fim, mas nos unimos ainda mais nessa reta final e confiamos uns nos outros. Deu certo", declarou.

Jair foi comprado pelo Vasco junto ao Atlético-MG no início de 2023. Ele chegou com status de titular, mas acabou perdendo espaço no decorrer da temporada. No Galo, o volante trabalhou com Alexandre Mattos, que foi anunciado recentemente como novo diretor de futebol do Cruz-Maltino.

"O Mattos é um diretor vitorioso. No Galo, tivemos a felicidade de conquistarmos títulos juntos. Tenho certeza que ele vai nos ajudar muito. Temos tudo para iniciarmos um ciclo vitorioso no Vasco. Ele conquista títulos por onde passa", elogiou Jair.