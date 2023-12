Jhennifer Oliveira Camargo, goleira de 26 anos, morreu após luta contra câncer - Reprodução

Publicado 17/12/2023 15:26

Rio - A goleira de futsal brasileira Jhennifer Oliveira Camargo faleceu na última sexta-feira (15), aos 26 anos, em decorrência de uma luta contra um tumor no cérebro. Ela chegou a ser indicada ao prêmio de melhor goleira de futsal do mundo em 2018.

Jhenni, como era carinhosamente chamada, defendia o Rodiles, time da segunda divisão da Espanha. Natural de Ponta Grossa, no Paraná, ela iniciou sua trajetória no futsal na categoria sub-17 do São José. Depois, chegou ao time adulto do clube em 2019, mesmo ano em que foi Campeã Sul-Americana, no Chile, com a Seleção Brasileira sub-20. No ano seguinte, se transferiu para a Espanha.

Em fevereiro deste ano, Jhenni parou sua carreira para iniciar o tratamento contra o câncer. Na época, ela chegou a ser homenageada por suas colegas do Rodiles, que entraram em quadra vestindo uma camisa com seu nome.

Apesar da gravidade da doença, o Rodiles renovou o contrato de Jhenni confiante em sua recuperação, o que infelizmente não aconteceu. O clube suspendeu todos as atividades previstas para o fim de semana.