Mariana e Pimenta marcaram os gols do título do Flamengo, na segunda etapa do duelo - Victor Aznar / Botafogo

Publicado 17/12/2023 12:53

São Paulo - O Flamengo superou o Botafogo na final da Copinha Feminina, por 2 a 0, na manhã deste domingo (17), e levantou o troféu da primeira edição da história da competição. Os gols do Rubro-Negro foram marcados por Mariana e Pimenta, na segunda etapa.

A partida começou com maior domínio do Alvinegro, que teve um gol anulado logo aos três minutos, por impedimento de Raiani. Entretanto, pouco depois, Kemilly foi expulsa por entrada dura em Louvain e colocou o Botafogo em desvantagem numérica. O duelo, então, ficou mais equilibrado.

Mesmo assim, o Botafogo teve mais um gol anulado aos 25 minutos da primeira etapa, novamente por impedimento de Raiani. Conforme o tempo foi passando, o Flamengo melhorou no duelo e, aos 39, obrigou Zanella a fazer grande defesa. Aos 47, Gica, camisa 9, cabeceou no travessão.

No segundo tempo, o Rubro-Negro teve maior domínio e, aos 11, a goleira do Botafogo fez mais uma boa defesa. Porém, no lance seguinte, Mariana abriu o placar para. Desde então, o Flamengo tomou conta da partida e não deu oportunidades ao Alvinegro.

Aos 23, Letícia foi lançada na ponta esquerda, carregou a bola, invadiu a área e fez o gol no canto direito, mas, pela terceira vez no jogo, o lance foi anulado por impedimento. No fim, aos 49, Pimenta mandou a bola para o fundo das redes para garantir o título inédito da Copinha Feminina para o Flamengo.