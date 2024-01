Luiz Henrique foi vendido pelo Fluminense para o Betis em 2022 - Divulgação / Betis

Publicado 05/01/2024 16:41

Rio - A chance de o Fluminense contar novamente com o atacante Luiz Henrique diminuiu. Após reunião realizada nesta sexta-feira (5), na Espanha, o Betis descartou a possibilidade de um empréstimo e indiciou que só irá considerar propostas pelo jogador que sejam, no mínimo, de 18 milhões de euros (cerca de R$ 95,5 milhões na cotação atual).

A diretoria tricolor foi a única a se movimentar com uma oferta pelo jogador, enquanto Corinthians e Flamengo fizeram sondagens e esperavam um sinal verde do clube espanhol. As informações são do "ge".

Após a negativa do Betis por um empréstimo, o Fluminense estuda os próximos passos e não irá se apressar nas negociações. Luiz Henrique foi vendido pelo Tricolor em 2022 8 milhões de euros fixos (cerca de R$ 44 milhões na época), podendo ganhar mais 5 milhões de euros (aproximadamente R$ 27,5 milhões) por bônus previstos em contrato.

Luiz Henrique conta com prestígio do técnico Manuel Pellegrini desde sua chegada. Ele conquistou rapidamente espaço entre os titulares e, logo na primeira temporada, foi aproveitado em 43 jogos, sendo 27 na equipe inicial. Em 2023, o ponta, que atua pelo lado direito, acabou perdendo espaço e entrou na lista de peças negociáveis do Betis.