Fernando Diniz - THIAGO RIBEIRO/ CBF

Publicado 05/01/2024 19:03

Rio - A demissão de Fernando Diniz do cargo de técnico da seleção brasileira já ganhou os primeiros desdobramentos. Segundo o site "ge", a ligação de Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, nesta sexta-feira, 5, deixou Diniz irritado e muito incomodado.

Vale lembrar que após as derrotas para Colômbia e Argentina, em novembro do ano passado, Diniz e Ednaldo conversaram. O técnico fez uma espécie de prestação de contas, algo costumeiro, e não ouviu sinais de insatisfação.

Por telefone nesta sexta-feira, Ednaldo ressaltou a Fernando Diniz que tinha compromisso com o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, que não iria tirá-lo do Tricolor. Além disso, acrescentou que precisava de uma solução definitiva, já que Carlo Ancelotti renovou com o Real Madrid e, portanto, não virá para a seleção brasileira.

Segundo o site, Diniz, então, questionou se Ednaldo não estava gostando do trabalho. O técnico também questionou se o "problema" era o compromisso do mandatário com Mário Bittencourt e se ele estava sendo demitido.



Ednaldo Rodrigues, por sua vez, não deu uma resposta direta. O presidente da CBF elogiou Diniz, afirmou que ele foi necessário para realizar "rupturas" de ciclo e iniciar a renovação. No entanto, pontuou que precisava de uma solução definitiva. O favorito para assumir o cargo é Dorival Júnior, hoje no São Paulo