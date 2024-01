Vagner Love é atacante do Atlético-GO - Foto: Divulgação/X @ACGOficial

Vagner Love é atacante do Atlético-GO Foto: Divulgação/X @ACGOficial

Publicado 05/01/2024 19:21

Goiânia - Nesta sexta-feira, 5, o Atlético-GO oficializou a contratação do atacante Vagner Love, de 39 anos. O jogador já deu início à pré-temporada com o elenco do Dragão e firmou contrato válido até o fim de 2024.

O AMOR ESTÁ NO AR

Vagner Love é do DRAGÃO!



10° maior artilheiro do futebol mundial em atividade, Vagner Love é o novo camisa 9 do Rubro-Negro Goiano! Seja bem-vindo, Love! #DragãoDoBrasil #OClubeDeTodos pic.twitter.com/HY5AmuxQGc — Atlético Goianiense (@ACGOficial) January 5, 2024

Segundo o site "ge", Love receberá cuidados especiais em relação à parte física. Nesse sentido, o jogador será preservado em algumas partidas para que consiga manter o alto nível. Além disso, o contrato terá cláusulas com metas a serem atingidas pelo atacante.

No Brasil, Vagner Love já vestiu as camisas de Palmeiras, Flamengo, Corinthians e Sport. Fora do país, ele defendeu: CSKA Moscou, da Rússia; Shandong Luneng (hoje Shandong Taisha), da China; Alanyaspor, da Turquia; Besiktas, da Turquia; Monaco, da França; Kairat, do Cazaquistão; e Midtjylland, da Dinamarca.

O último clube da carreira do atacante foi o Sport. Por lá, marcou 30 gols e deu 11 assistências em 76 partidas disputadas.